Homem de 77 anos é a primeira vítima mortal de Covid-19 no Algarve

Um homem, de 77 anos, de Albufeira, é a primeira vítima mortal no Algarve. A região regista já 29 casos de infetados por Covid-19.

A morte foi confirmada, ao JN, pelo presidente da Câmara Municipal de Albufeira, Carlos Rolo, que garante que o idoso tinha outros problemas de saúde associados.

Apesar de a vítima ser residente no concelho de Albufeira, o óbito está registado como tendo ocorrido em Faro, uma vez que era no hospital da capital algarvia que estava internada.

De acordo com o boletim divulgado esta sexta-feira pela ARS do Algarve, há 29 pessoas infetadas, a maioria (10) no concelho de Faro, seguindo-se Portimão (8), onde foram registados os primeiros casos.