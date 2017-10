Mulher suspeita de simular cancro e obter milhares de euros em donativos

Paulo Lourenço Hoje às 21:42, atualizado às 22:14 Facebook

Uma mulher de 32 anos, residente em Albufeira, está a ser acusada de ter simulado sofrer de cancro, durante os últimos três anos, para receber donativos de anónimos.

Daniela Costa ter-se-á se deslocado a Lisboa várias vezes, tirado fotografias em hospitais e no próprio Instituto Português de Oncologia e chegou a rapar o cabelo para ser mais convincente.

A situação terá sido descoberta, na última segunda-feira, quando deu entrada no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa. Após algumas horas, terá saído com o diagnosticada com de Síndrome de Münchhausen, um transtorno fictício, em que as pessoas fingem ou causam a si mesmo doenças ou traumas psicológicos.

A situação está a criar uma onda de revolta em Albufeira, onde o assunto é o tema central de todas as conversas. No Facebook foi inclusive criado um grupo, que, ao início da noite, já tinha mais de três mil membros.

"Durante dois anos, a Daniela recebeu imensas ajudas. Houve espetáculos solidários, leilões e uma série de peditórios. Toda a gente que a ajudou agora está em choque. As pessoas nem acreditam que isto aconteceu", adiantou a JN uma moradora de Albufeira, que solicitou o anonimato.

Segundo relatos nas redes sociais, a situação terá sido descoberta por um médico da Fundação Champalimaud, em Lisboa, que estranhou o comportamento da mulher e chamou a polícia que a transportou ao Hospital São Francisco Xavier. Ali, terá sido confirmado que Daniela Costa não sofre de um problema oncológico.

Indignados, os populares dizem que, além da alegada burla, os três filhos de Daniela, de 14,7 e 8 anos, "andaram três anos a pensar que a mãe ia morrer".

O JN tentou contactar Daniela Costa e o companheiro, mas nenhum atendeu o telefone. Fonte da GNR adiantou que não foi formalizada nenhuma queixa.