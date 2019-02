Zoomarine reabre sexta-feira com dinossauros em destaque

Paulo Lourenço Hoje às 11:10 Facebook

Um rio jurássico, onde os dinossauros vão reinar, é a grande atração deste ano do parque algarvio Zoomarine, que reabre na sexta-feira ao público, após os quatro meses de encerramento no período de inverno. A par de outras novidades, os golfinhos continuarão a ser um dos grandes destaques.

Para a nova temporada, no ano em que o parque da Guia, no concelho de Albufeira, assinala os seus 28 anos, a maior das surpresas é mesmo o há já muito desejado regresso dos dinossauros. O Rio Jurássico promete encantar todas as famílias corajosas que se atrevam a embarcar nesta nova aventura.

No restante parque, depois de quatro meses de trabalho conjunto de preparação, também os animais e treinadores estão agora a postos para iniciar uma nova temporada de entretenimento educativo.

A principal novidade no âmbito zoológico é a extraordinária renovação do habitat e do palco dos pínipedes. Neste recém modernizado espaço irá nascer uma nova e surpreendente apresentação - Mar de Aventuras - que levará os visitantes à descoberta das focas e dos leões-marinhos, que habitam os nossos mares, numa coreografia plena em diversão.

Residentes no Algarve têm preços com desconto

O novo espaço dos pinípedes oferece acessos mais cómodos, uma perspetiva mais ampla e uma visão subaquática mais deslumbrante, que promete tornar ainda mais próximo o contacto destas espécies com as famílias.

Este ano marca também os 28 anos de vida desta empresa nacional, que muito tem contribuído para a promoção do Algarve e do País a nível internacional, fruto do trabalho que tem vindo a desenvolver desde a sua inauguração, em defesa da educação ambiental, da conservação e da preservação dos oceanos e da vida selvagem.

O Zoomarine, que estará aberto até ao dia 30 de novembro, reabre com preços especiais para os residentes no Algarve, que beneficiam de 50% de desconto em março, mês em que o parque estará aberto às sextas-feiras e sábados.