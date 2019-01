Colisão frontal entre dois carros em Castro Marim faz dois mortos

Marisa Rodrigues Hoje às 11:49, atualizado às 15:03 Facebook

Duas pessoas morreram, esta quarta-feira, numa colisão entre dois veículos na Estrada Nacional (EN) 122, em Castro Marim, no Algarve.

As vítimas mortais são um jovem com cerca de 20 anos e um homem de 46, Domingos Viegas, jornalista do "Jornal do Algarve", apurou o JN. Domingos regressava de uma viagem a Lisboa, onde tinha ido buscar a edição semanal do jornal.

O alerta foi dado às 9.29 horas. Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro, tratou-se de uma colisão frontal, na zona da Lezíria, que irá agora ser investigada pela GNR.

A EN122, que liga Castro Marim a Vila Real de Santo António, teve de ser cortada ao trânsito em ambos os sentidos e só foi reaberta cerca das 13.10 horas.

O helicóptero do INEM chegou a ser ativado, mas não efetuou o transporte, uma vez que as vítimas acabaram por não resistir à violência da colisão.