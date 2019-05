Mega projeto de saúde e investigação acolhe serviços nacionais em Loulé

Hoje às 19:48 Facebook

Investimento é de 16 milhões de euros.

A criação de uma Seroteca Nacional, onde ficarão pequenas amostras de soro de quem dá sangue, a transferência do Banco Nacional de Células do Cordão Umbilical, do Porto para o Algarve, ou a criação de um Centro de Promoção dos Cuidados de Saúde para o Turismo. Estas vão ser apenas algumas das valências do ABC Loulé Health Research Center e do Centro Active Life, polos ligados à saúde, inovação, investigação e formação que vão ser criados em 2021, em Loulé e Vilamoura.

