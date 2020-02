"Não é com mais barragens" que se resolve falta de água, mas também pode ser

Hoje às 13:46 Facebook

Até março, "teremos as bases para um Plano de Eficiência Hídrica para o Algarve", garantiu João Matos Fernandes.

"Nada está fora de questão", mas o ministro do Ambiente e da Ação Climática também diz que "não é com mais barragens que se vai resolver" o problema da falta de água no Algarve. João Matos Fernandes esteve esta segunda-feira em Loulé para participar num seminário sobre adaptação às alterações climáticas, onde também deu a entender que a dessalinização poderá mesmo avançar.

