Populares retêm condutor que atropelou mortalmente mãe e filha

Duas mulheres de, 75 e 47 anos, mãe e filha, morreram, na manhã deste domingo, atropeladas na berma da estrada Nacional 125 (EN125), na zona de Quarteira, Loulé, por um automóvel ligeiro de passageiros. O condutor foi impedido de abandonar o local por populares, que o retiveram até à chegada da GNR.

Fonte dos bombeiros adiantou que o acidente ocorreu às 7.37 horas, na zona da EN125 conhecida como "Quatro Estradas".

Segundo apurou o JN, foram os populares que assistiram à tragédia, que impediram que o condutor do veículo abandonasse o local, após a viatura capotar e ficar imobilizada. Conseguiram retê-lo até à chegada da GNR.

As circunstâncias em que tudo aconteceu estão ainda a ser investigadas uma vez que, de acordo com fonte da GNR, o carro seguia no sentido contrário aquele onde as mulheres foram colhidas, o que pode indiciar que a viatura entrou em despiste.

As autoridades estão ainda a tentar apurar se as duas mulheres teriam saído de casa para depositar o lixo no contentor ou para passear o cão, quando foram colhidas pelo automóvel, onde seguiam três pessoas, todos de nacionalidade portuguesa.

Ao local acorreram os Bombeiros Voluntários de Loulé, GNR e Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER). Ainda foram tentadas manobras de reanimação das vítimas, mas os óbitos acabaram por ser declarados no local.

A GNR levou o condutor, que sofreu ferimentos ligeiros, para ser interrogado.