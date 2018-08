Combate às duas frentes de fogo em Monchique vai ter intervenção mais robusta

Ontem às 22:08 Facebook

O incêndio que lavra em Monchique, no Algarve, há cinco dias, continua com duas frentes ativas, cujo combate vai ter uma forma mais robusta, anunciou, esta terça-feira, a Proteção Civil.

"Existem duas frentes de incêndio onde existem mais pontos quentes e onde vamos entrar de forma mais robusta, sendo no lado virado no [concelho] de Silves e no lado virado para a zona da Fóia", disse aos jornalistas a segundo comandante nacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC),Patrícia Gaspar, no encontro com a comunicação social, na escola secundária de Monchique.

De acordo com aquela responsável, o combate não assenta numa nova estratégia, "mas sim numa utilização mais robusta, nomeadamente das máquinas de rasto".

Segundo Patrícia Gaspar, embora tenha existido a mudança de comando, o combate às chamas vai seguir a mesma estratégia definida pelos anteriores comandantes distritais, apenas sendo reforçada a atuação das máquinas de rasto para a abertura de caminhos para criar faixas de contenção que permitam a entrada dos meios terrestres com outras condições.

"A estratégia mantêm-se, nomeadamente na prioridade de defesa das pessoas. A opção tem sido, a de, preventivamente, retirar rapidamente de lá [casas], com prejuízo para aquilo que são os seus bens", frisou.

De acordo com a segundo comandante nacional da ANPC, que hoje assumiu o comando do combate ao fogo, no terrenos continuam 1200 operacionais, apoiados por 412 meios terrestres, 13 meios aéreos e 25 máquinas de rasto, divididos por duas grandes áreas de atuação a leste a oeste do concelho de Monchique.