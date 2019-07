Hospital de Portimão fecha bloco de partos. Grávidas transferidas para Faro

Hoje às 14:05 Facebook

O bloco de partos da maternidade do Hospital de Portimão está encerrado este fim de semana.

O bloco de partos do Hospital de Portimão está encerrado este fim de semana. Em comunicado, o Centro Hospitalar Universitário do Algarve esclarece que se "trata-se de uma situação que ocorrerá no período compreendido entre as 09:00 de hoje (6 de Julho) e as 09h00 de amanhã (7 de Julho), levando ao encaminhamento de mulheres em trabalho de parto, com condições para serem transferidas em segurança, para a Unidade Hospitalar de Faro".

Ainda segundo a nota, "esta situação, deve-se ao facto de não ser possível garantir o apoio de pediatra com competências na área da neonatologia na referida unidade".

Recorde-se que o Sindicato Independente dos Médicos tinha criticado a política de saúde do Governo para o Algarve, por considerar que a região "volta a ser discriminada", devido à não atribuição de vagas para pediatria e obstetrícia na maternidade de Portimão.

No entanto, e ainda segundo o Centro Hospitalar Universitário do Algarve, "neste momento, decorre um concurso nacional para admissão de pessoal médico para área hospitalar, encontram-se abertas 2 vagas para pediatras".