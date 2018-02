Mulher morre e filha bebé fica ferida em colisão com camião

Hoje às 20:33 Facebook

Twitter

Uma mulher morreu e a sua filha bebé ficou ferida numa colisão entre o automóvel em que seguiam e um camião, em Messines, Algarve.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o acidente ocorreu às 16.30 horas no sítio das Cortes, na Estrada Nacional (EN) 124, tendo a bebé sido depois transportada com ferimentos para o hospital de Faro.

Fonte do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA) adiantou à Lusa que a menina está na unidade de cuidados intensivos pediátricos, com prognóstico reservado.

Às 19 horas, as operações das autoridades no local do acidente ainda mobilizavam 19 operacionais e nove viaturas.