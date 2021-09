Chamou "panasca" ao candidato do PSD à Câmara

Z. C. Hoje às 07:11 Facebook

Comentário não tinha significado "homofóbico", afirma o autor.

Está instalada a polémica em Vila Real de Santo António. Paulo Manuel "Karussa", independente que integra as listas do PS, chamou "panasca" ao cabeça de lista do PSD à Câmara, Luís Gomes, num comentário feito no domingo no Facebook. E acrescentou: "Este gajo nem merece o pão k come".

Luís Gomes, que liderou a Câmara entre 2005 e 2017 e se apresenta de novo a eleições, diz que o insulto homofóbico é "escandaloso" e demonstra "falta de tolerância e respeito". Adianta, ainda, que "este tipo de comportamento não é compatível com os valores democráticos nem pessoas que querem exercer cargos políticos" e quer que "Karussa" seja retirado das listas.

O autor reconhece o "erro". "Excedi-me num comentário que fiz pelo que lamento o sucedido e assumo sozinho a responsabilidade", escreveu pouco depois na rede social. Ao JN, "Karussa" assegurou que não é homofóbico e diz que utilizou a palavra para designar "alguém insignificante". A relação com Luís Gomes já era atribulada, reconhece, acusando-o de "perseguição política".

"Karussa" prontificou-se a "sair" das listas para evitar "aproveitamento político" do PSD e "desviar as atenções" dos problemas do município. Mas Álvaro Araújo, cabeça de lista do PS, segurou-o. "Não poderia afastar um elemento por uma palavra infeliz que foi descontextualizada", disse ao JN, assegurando que já "pediu desculpa" ao adversário.