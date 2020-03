Madeira com mais dez casos de Covid-19 desde esta sexta-feira

JN/Agências Hoje às 21:00 Facebook

A Madeira tem 34 casos positivos da Covid-19, mais 10 do que na sexta-feira, revelou este sábado o secretário regional da Saúde e da Proteção Civil Pedro Ramos, revelando que o presidente do Governo Regional anunciará domingo mais medidas restritivas.

"Queria comunicar que amanhã [domingo] o presidente do Governo Regional, dr. Miguel Albuquerque, anunciará uma extensão de medidas restritivas no sentido de haver ainda mais um controlo sobre esta situação na Madeira", anunciou.

"Ontem [sexta-feira] anunciámos 24 casos, hoje anunciamos 34 casos, a Madeira de ontem para hoje tem mais 10 casos, todos eles bem sinalizados, e bem identificados", disse, esclarecendo que apenas um se encontra na unidade Covid-19 do Hospital Dr. Nélio Mendonça mas não na unidade de cuidados intensivos e que os restantes estão em isolamento nos seus domicílios.

O governante informou ainda que "um dos casos positivos obrigou ao encerramento de um supermercado na Ribeira Brava".

"O número de casos que é relatado nestes boletins diários às 18 horas é, de facto, o número real", disse ao aludir a uma certa "confusão com "os números que a DGS transmite em outro horário".

"A única informação válida dos resultados da Covid-19 na Madeira é aquela que é anunciada pelo Governo Regional a partir da Secretaria Regional da Saúde e da Proteção Civil todos os dias às 18 horas", observou.

A vice-presidente do Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE) da Madeira, Bruna Gouveia, fez a descrição da situação epidemiológica da Madeira, reiterando os números anunciados por Pedro Ramos e acrescentando haver quatro doentes que aguardam os resultados laboratoriais.

Os dez novos casos são cinco doentes do género masculino e outros cinco do género feminino com idades entre 20 a 29 anos (duas); entre os 30 a 39 anos (uma); entre os 40 a 49 anos (duas); 50 a 59 anos (duas) e entre a faixa etária dos 70 a 79 anos (três).

"Os dez casos que hoje reportámos são todos eles residentes na Região Autónoma da Madeira, dois no concelho do Funchal, dois no de Câmara de Lobos, três no da Ponta do Sol, dois no de Santa Cruz e um com uma residência oficial no Porto Santo mas que reside no Funchal desde o início deste ano", disse, adiantando que "todos estes novos doentes apresentam sintomas ligeiros e estão a cumprir isolamento no domicílio".

Relativamente à proveniência destes 10 casos confirmados, cinco têm ligação epidemiológica a áreas com transmissão da doença sendo considerados importados (um de Portugal continental, da região Norte, um da Suíça, dois do Brasil e um proveniente de uma série de países com transmissão comunitária ativa nomeadamente Emirados Árabes Unidos, Espanha e Portugal).

Cinco dos casos deste sábado, referiu Bruna Gouveia, "vão juntar-se aos casos de transmissão local" e "um outro trata-se de um contacto próximo de um doente que tinha proveniência da região de Lisboa e Vale do Tejo e é residente no Funchal".

Adiantou ainda que a região tem três doentes que são contactos próximos de um caso já diagnosticado com proveniência de França e residência na Ponta do Sol.

"Trata-se de doentes assintomáticos que foram sujeitos a rastreio por serem contactos de alto risco e foram, assim, identificados numa fase precoce da doença", explicou, acrescentando que o "último caso a reportar trata-se de uma situação identificada também hoje de um doente que manifestou sintomas após ter tido contacto com turistas provenientes do Reino Unido que estiveram na região até 14 de março e que apresentavam sintomatologia ligeira e foram diagnosticados posteriormente com a Covid-19".

A região tem em vigilância ativa 611 pessoas (165 dos quais são contactos dos casos confirmados), incluindo 12 profissionais de saúde, e em vigilância passiva 1406 pessoas.

Em alojamento próprio dedicado a quarentena obrigatória estão identificadas 119 passageiros, 21 no hotel Praia Dourada (no Porto Santo) e 98 na Quinta do Lorde (em Machico).

Até às 15 horas deste sábado foram registadas 71 chamadas na linha SRS24, tendo um valor cumulativo de 4296 chamadas.