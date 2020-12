Dois mortos em despiste automóvel em Celorico da Beira

R.N.C. Hoje às 00:23 Facebook

Um veículo ligeiro de mercadorias despistou-se esta segunda-feira à noite na Estrada Nacional 17, em Celorico da Beira, no distrito da Guarda.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro da Guarda, o despiste fez duas vítimas mortais e dois feridos, um leve e outro grave. As duas mortes foram declaradas no local.

O despiste do veículo ocorreu na Estrada Nacional 17 à saída da localidade de Celorico da Beira em direção a Gouveia. O alerta foi dado às 22.29 horas. No local estiveram 33 operacionais apoiados por 13 viaturas. Além dos bombeiros, GNR e INEM acorreram ao acidente.