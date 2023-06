Vinhas de Foz Côa destruídas pela chuva e granizo torrenciais

A chuva torrencial e o granizo que caíram, ao final da tarde de segunda-feira em Trás-os-Montes e na Beira Alta deixaram um rasto de destruição nas vinhas de Vila Nova de Foz Côa, onde o presidente da Câmara, João Paulo Sousa, diz que "os estragos são muito avultados".

O montante dos prejuízos ainda está a ser calculado, mas o autarca indicou ao "Jornal de Notícias" que tem estado em contacto com os agricultores e que as perdas "são enormes", uma vez que as uvas já estavam formadas.

"Estou a sinalizar os estragos. Há muitos hectares de vinhas estragados. Os agricultores também estão a dar conta dos problemas às associações de produtores", afirmou o autarca, que logo na manhã desta terça-feira contactou a Direção Regional de Agricultura e Pescas no Norte (DRAPN) para sinalizar os prejuízos causados pelo mau tempo e perceber as linhas de apoio ou de crédito que poderão ser disponibilizadas aos agricultores afetados.

"Tivemos durante uma hora e meia uma descarga violenta de água e granizo, para além das inundações temos uma parte considerável das vinhas danificada", descreveu João Paulo Sousa assegurando que o Município está disponível para ajudar os vitivinicultores. "Foi uma coisa nunca vista. Os terrenos além de completamente encharcados estavam brancos devido ao granizo", descreveu o autarca.

João Paulo Sousa já entrou em contacto com os delegados regionais de agricultura para lhes dar conta dos estragos da intempérie no concelho. "Estou a recolher informações e quero acreditar que a senhora ministra da Agricultura brevemente faça chegar uma linha de apoio, porque foi demasiado sério e violento o que aconteceu", acrescentou.

Também foram registadas inundações em habitações, houve estradas que ficaram intransitáveis e caminhos rurais sofreram danos, explicou João Paulo Sousa.

As máquinas do município estão esta manhã a fazer a desobstrução das vias afetadas para se poder circular, mas o autarca assegura que "a normalidade vai demorar vários dias a ser reposta".

Touça, Freixo de Numão, Sebadelhe, Mós e Muxagata são as zonas do concelho cm maiores prejuízos.

O mau tempo provocou ainda estragos em Vila Flor e na aldeia de Cortiços, em Macedo de Cavaleiros, onde na semana passada houve danos severos nas ruas da localidade, devido à chuva torrencial.

O granizo também afetou a zona de Chaves.

O presidente da Câmara de Vila Flor disse ao JN que os estragos do mau tempo são avultados, mas ainda não sabe qual é montante financeiro dos prejuízos, nem a dimensão dos danos na agricultura, sobretudo nas vinhais e nas frutícolas. "Estamos ainda a fazer o levantamento da destruição nas culturas agrícolas do concelho deste evento único, com uma precipitação exageradíssima que deixou várias estradas intransitáveis, inundou casas e trouxe um pouco de tragédia e catástrofe", explicou Pedro Lima.