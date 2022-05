Filmagens da Netflix encerram Mosteiro da Batalha

JN/Agências Hoje às 19:10 Facebook

Produção da Netflix obriga a encerramento nos dias 19 e 20. Segue-se o Convento de Cristo em Tomar.

O Mosteiro da Batalha encerra ao público nos próximos dias 19 e 20 para receber sessões de rodagem do filme "Damsel", produção da Netflix que, em Portugal, vai passar também por Tomar e por Sortelha.

Na Batalha, as filmagens vão decorrer no Claustro Real e nas Capelas Imperfeitas, mas fica disponível a visitas à Igreja e Capela do Fundador, avançou a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), que tem tutela sobre o monumento. Depois, a produção chegará ao Convento de Cristo, para cinco dias de gravações em Tomar, e também à aldeia de Sortelha, no Sabugal.

Para o diretor do Mosteiro da Batalha, a escolha do monumento Património da Humanidade da UNESCO para o novo filme da Netflix reveste-se de "grande importância" a vários níveis.

Além de ajudar a projetar a imagem do Mosteiro da Batalha, "é importante para a economia local da vila da Batalha, sobretudo depois de dois anos de pandemia que foram muito difíceis; e é também importante para a indústria do cinema importante em Portugal", afirmou Joaquim Ruivo.

Segundo o responsável, a produtora das filmagens está confiante que, depois de "Damsel", "se abram portas para Hollywood e a Netflix venha cá, a Portugal, filmar mais vezes".

"Pode abrir portas para grandes produções" e, com isso, não só projetar turisticamente o país como também "beneficiar o cinema português".

Sacrifício

Num momento em que o Mosteiro da Batalha recupera a afluência turística pré-pandemia, o encerramento de portas nestes dias é, assim, um sacrifício compreensível para o segundo equipamento cultural mais visitado no país em 2021 (entre os geridos pela DGPC), com 124 032 entradas.

Para compensar, os turistas individuais e os visitantes organizados em grupo vão poder, naqueles dias, circular livremente na igreja e na Capela do Fundador, esta habitualmente integrada no circuito apenas acessível com entrada paga.

Realizado por Juan Carlos Fresnadillo a partir de argumento de Dan Mazeau, "Damsel" ("Donzela" em português) envolve uma equipa técnica com cerca de 250 pessoas. O elenco integra Millie Bobby Brown, da série "Stranger things".