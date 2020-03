Município da Batalha investe em ecopontos florestais para apoiar a limpeza de terrenos

Hoje às 16:43 Facebook

A Câmara da Batalha vai disponibilizar uma rede de ecopontos florestais, com vista à recolha de resíduos de limpeza de matas ou jardins. O investimento, superior a cinco mil euros, numa rede inicial de dois ecopontos, a instalar nas freguesias com maior mancha florestal, São Mamede e Reguengo do Fetal.

A medida tem duplo objetivo: prevenir os incêndios e colaborar com os proprietários e produtores florestais na reciclagem dos resíduos florestais. Trata-se de uma forma de apoiar os cidadãos a cumprir voluntariamente as operações de limpeza florestal, sobretudo a população mais idosa.

