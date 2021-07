Baleia de 19 metros dá à costa em praia de Salir do Porto

Alexandra Barata Hoje às 21:12 Facebook

Uma baleia comum de 18,8 metros foi encontrada morta esta manhã, na Praia de S. Romeu, em Salir do Porto, nas Caldas da Rainha, confirma ao JN o comandante da Capitania do Porto da Nazaré, José Zeferino Henriques.

O animal foi avistado "alojado nas rochas" por uma embarcação de pesca, que deu o alerta por volta das 7.30 horas. O comandante da Capitania do Porto da Nazaré explica que a baleia, que apresenta ferimentos, foi retirada do local, às 15.15 horas, para tirar partido da maré, e rebocada até ao porto da Nazaré, ao longo de três horas.

Zeferino Henriques explica que a baleia foi transportada para a Nazaré, porque a Baía de S. Martinho do Porto não tinha condições para se realizar a operação, que envolveu dez pessoas, apoiadas por uma embarcação da estação salva-vidas e de uma lancha do comando local da Polícia Marítima.

As causas da morte do mamífero, do sexo masculino, vão ser apuradas pelas duas biólogas do Centro de Recuperação de Animais Marinhos, em Ílhavo, que acompanharam a retirada do animal da Praia de S. Romeu, descrita como uma "baía com pedras", que não é utilizada por banhistas.

"O Município das Caldas da Rainha está a concertar diligências, para que se possa remover a baleia", adianta o comandante da Capitania do Porto da Nazaré. Também participaram nas operações os Bombeiros Voluntários de S. Martinho de Porto.