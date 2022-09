500 voluntários limpam praias da Marinha Grande

A Câmara da Marinha Grande quer mobilizar 500 voluntários para limparem as nove praias do concelho, no dia 11 de setembro, entre as 9 às 12 horas. A iniciativa "500 Magalhães com Pé n"Areia" pretende associar-se às comemorações do V Centenário da Primeira Viagem de Circum-Navegação de Fernão de Magalhães.

Aurélio Ferreira, presidente da Autarquia, explica ao JN que conheceu elementos da Estrutura de Missão do V Centenário Fernão de Magalhães, quando tomaram a iniciativa de plantar 500 pinheiros no Pinhal de Leiria, que perdeu 86% da área nos incêndios de outubro de 2017. "Perguntei-lhes por que não fazer um evento no verão, que tivesse uma relação com o mar", conta o autarca.

O repto foi aceite e foi assim que surgiu a ideia de fazer uma ação de limpeza na Praia Norte da Vieira, Praia da Vieira, Praia do Samouco, Praia das Pedras Negras, Praia Velha (ponto de encontro), Praia da Concha, Praia São Pedro de Moel, Praia das Valeiras e Praia Água de Madeiros.

Embora não saiba precisar quantas inscrições têm até ao momento, Aurélio Ferreira garante que "as pessoas estão muito entusiasmadas", pelo que acredita que conseguirão reunir 500 voluntários, até porque foram mobilizadas escolas e associações. "O Motoclube da Marinha Grande disponibilizou-se para limpar a praia da Concha", adianta.

Partida da Praia Velha

O ponto de encontro está marcado para as 9 horas, na Praia Velha. Os participantes serão transportados de autocarro até à praia onde se inscreveram para participar na iniciativa. O autarca está confiante que em quatro horas a ação de limpeza estará concluída, porque a manutenção do areal é feita com regularidade pelo Município.

As inscrições para o 500 Magalhães com Pé n"Areia estão abertas até ao final do dia 6 setembro, em https://forms.gle/6QUUuMrK8n8C5B2EA. A iniciativa conta com o apoio técnico da Associação Agir pelo Planeta e integra-se no programa Bandeira Azul.