Homem agredido em escola foi atingido com facada e quatro tiros

A Escola Amadeu Gaudêncio, na Nazaré, foi encerrada, esta segunda-feira, devido a agressões com uma arma branca e uma arma de fogo que causaram ferimentos graves a um homem de 52 anos.

A agressão, ocorrida dentro do recinto escolar pelas 10.22 horas, teve origem num desentendimento entre os pais, divorciados, e o avô de um aluno. Segundo apurou o JN, o pai do jovem foi à escola depois de ter conseguido autorização do tribunal para ver o filho. Ao saberem disso, a mãe e o avô materno da criança foram ter ao local, onde os confrontos acabaram por ser desencadeados.

O avô do rapaz, de 52 anos, foi agredido com uma facada pelo homem e, ao tentar defender-se, acabou por ser atingido por quatro tiros. A vítima foi transportada para o Hospital de Alcobaça e está em estado grave.

A Lusa confirmou com o vereador da Educação da Câmara da Nazaré que "a escola foi encerrada".

Ao local, acorreram os Bombeiros da Nazaré e a PSP.