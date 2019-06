Padre de Pedrogão Grande suspenso por publicar foto em cuecas

Francisco Pedro Hoje às 16:56 Facebook

O pároco de Pedrógão Grande foi suspenso depois de ter publicado nas redes sociais uma fotografia em que surgia só com cuecas e meias, em pose descontraída, deitado numa cama.

O padre Júlio Santos, que exercia as funções de pároco de Pedrógão Grande, foi afastado do serviço paroquial "por tempo indeterminado", após ter publicado no seu perfil de Facebook uma foto onde surge apenas de cuecas e de meias, voltado para a câmara fotográfica, com um braço sobre a cabeça e outro sobre a barriga, confirmou ao JN o Vigário Geral da Diocese de Coimbra.

Segundo Pedro Miranda, após ser tornada pública a publicação da polémica foto, o bispo de Coimbra, D. Virgílio Antunes, reuniu-se de imediato com o sacerdote e decidiu afastá-lo das responsabilidades paroquiais.

Júlio Santos publicou esta semana no Facebook uma fotografia sua deitado numa cama de casal aberta, onde surge apenas de cuecas e de meias. Numa pose descontraída, com um braço sobre a cabeça e outro sobre a barriga, o sacerdote está voltado para a câmara fotográfica.

Não estou nu

Contactado pelo JN, Júlio Santos, 58 anos, assume ter publicado a fotografia inadvertidamente. "Estava a mandar mensagens para aqui e para ali e escapou-me", conta. O sacerdote diz que só se apercebeu que tinha partilhado a imagem quando recebeu uma chamada da irmã, após alguém a ter contactado a alertar para o sucedido. De seguida, apagou a fotografia.

"Escapou-me, mas não acho que isso seja importante. Não estou nu", argumenta o padre Júlio. Confrontado com a reação dos paroquianos, diz que "alguns reagiram mal e outros ficaram preocupados". "Não dei muita importância, porque não acho que seja caso para isso", observa. O sacerdote confirma que utiliza o Facebook com regularidade e, pelo que o JN apurou, tem diversos perfis nos quais publica com regularidade.

Segundo um "amigo" do Facebook, ontem, só num dos perfis, o padre publicou 13 posts, o último dos quais sobre a manifestação de mais de um milhão de pessoas contra o casamento gay no México. "Ele é um padre malandreco. Gosta de publicar posts ousados. É muito prá "frentex" e gosta de opinar sobre todos os temas", comenta. Outra fonte diz que o clima de agitação se mantém e que as pessoas mais conservadoras estão "furiosas".

Ordenado há 33 anos, Júlio Santos celebra missas ainda em Figueiró dos Vinhos.