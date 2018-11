Sismo de 5,2 ao largo de Peniche sentido em vários distritos

Hoje às 09:04 Facebook

Twitter

Um sismo com epicentro a cerca de 480 quilómetros a oeste de Peniche foi registado as 4,27 horas desta quinta-feira.

"Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III/IV no Concelho da Figueira da Foz e com intensidade III em diversas localidades dos distritos de Braga, Porto, Coimbra, Leiria e Lisboa", explica Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em comunicado.

Com esta intensidade, o abalo pode ser sentido dentro de casa. "Os objetos pendentes baloiçam. A vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados. É possível estimar a duração mas não pode ser reconhecido com um sismo", pode ler-se no portal do IPMA.