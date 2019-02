Pelo menos dois mortos em acidente com várias viaturas na A1

JN com Lusa Hoje às 00:25 Facebook

Um acidente em cadeia que envolveu 10 viaturas obrigou ao corte da A1, nos dois sentidos, na noite de quarta-feira, em Pombal, Leiria. Há pelo menos dois mortos e cinco feridos graves.

O acidente ocorreu às 23.34 horas de quarta-feira, ao quilómetro 148, no sentido Sul-Norte. Os bombeiros confirmaram à SIC Notícias pelo menos duas vítimas mortais, cinco feridos graves e um ferido ligeiro.

A via está completamente cortada no sentido Norte-Sul e condicionada no sentido contrário.

Testemunhas no local afirmam que o nevoeiro pode ter estado na origem do acidente.

"As vítimas estão a ser socorridas, desconhecendo-se neste momento o seu número e gravidade", adiantaram as autoridades à Lusa, cerca das 00.30 horas de quinta-feira.

Para o local foram mobilizados cerca de 50 operacionais apoiados por 10 viaturas das autoridades de socorro.