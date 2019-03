Homem morre em acidente numa pedreira em Alenquer

Inês Banha Hoje às 19:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 34 anos morreu, ao final da tarde deste sábado, num acidente numa pedreira na localidade de Bogarréus, no concelho de Alenquer.

A vítima, trabalhador e proprietário do espaço, ficou encarcerada numa máquina de transporte de pedra que capotou pelas 17 horas, apurou o JN junto do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa e dos Bombeiros Voluntários de Alenquer.

O veículo, que estaria a operar num patamar da pedreira, acabou por cair por uma escarpa com cerca de 20 metros de altura, dificultando os trabalhos de resgate. No total, os bombeiros demoraram cerca de 40 minutos a chegar à vítima, numa altura em que esta se encontrava já em paragem cardiorrespiratória. O óbito foi declarado às 18.36 horas pelo INEM, no local.

Além dos bombeiros locais e da VMER do Hospital de Vila Franca de Xira, estiveram ainda presentes elementos da GNR, da Polícia Judiciária (PJ) e da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT).