Aariz nasceu aos 44 segundos de 2023

Passavam apenas 44 segundos da meia-noite quando o choro vigoroso de Aariz irrompeu pelo bloco de partos do Hospital Amadora-Sintra.

O primeiro bebé do ano na Grande Lisboa nasceu com 3,660 quilos, de parto natural, num ambiente de muita alegria dos pais e da equipa de profissionais de saúde que celebraram, desta forma, a chegada do ano novo.

Aariz é o segundo filho de Naveera Butt, 37 anos, e de Kashiff Butt, que esteve presente durante todo o trabalho de parto, que se iniciou pelas 20.00 horas e correu bem. Naturais do Paquistão, residem no concelho da Amadora há três anos.

"O recém-nascido e a recém-mamã encontram-se bem. Toda a família está muito feliz", informou o Amadora-Sintra.