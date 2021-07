Manuel Luís Goucha preside à Comissão de Honra de Suzana Garcia

JN Hoje às 14:18 Facebook

O apresentador de televisão Manuel Luís Goucha vai ser o presidente da Comissão de Honra da candidatura de ​​​​​​​Suzana Garcia à presidência da Câmara Municipal da Amadora, que será apresentada publicamente na quarta-feira, às 19 horas, no anfiteatro ao ar livre do Parque Central da Amadora, anunciou a candidatura da advogada e ex-comentadora policial da TVI.

"A apresentação da candidatura vai contar com as presenças e intervenções do presidente do CDS/PP, Francisco Rodrigues dos Santos, do presidente do MPT, Dr. Pedro Soares Pimenta, e do vice-Presidente do PSD, Prof. David Justino", pode ler-se em comunicado.

O hino de campanha é da responsabilidade do DJ Mastiksoul.