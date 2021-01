Pai e filho infetados com covid encontrados mortos em casa

Paulo Lourenço Hoje às 16:26, atualizado às 19:31 Facebook

Dois homens, pai e filho, ambos infetados com covid-19, foram encontrados mortos no interior de casa, na Damaia, Amadora, ao início da tarde deste domingo. Não há indícios de crime.

De acordo com Mário Conde, comandante dos Bombeiros Voluntários da Amadora, os operacionais responderam a uma chamada para uma abertura de porta na Rua Mouzinho de Albuquerque, na Damaia.

O alerta foi dado por um vizinho, encarregue de levar comida aos dois homens durante o período de isolamento. Como nenhum deles abriu a porta este sábado à noite e domingo de manhã, o vizinho decidiu alertar a polícia e os bombeiros.

Ao JN, o comandante contou ainda que, logo que entraram em casa, os bombeiros deram com os corpos de pai e filho, de 70 e 42 anos, os quais, de acordo com o nosso interlocutor, estavam infetados com covid-19.

No local estiveram 16 operacionais dos Bombeiros da Amadora, da PSP e do INEM, apoiados por seis viaturas.