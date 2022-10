Cascais lança primeira pedra para construção de escola na área da saúde

JN/Agências Hoje às 17:22 Facebook

A Câmara de Cascais vai lançar esta quarta-feira a primeira pedra para a construção da escola de pós-graduação na área da saúde, situada em Carcavelos, no terreno e parte do antigo Hospital Ortopédico Dr. José de Almeida.

Em comunicado, o município liderado por Carlos Carreiras destaca que esta escola é a primeira de pós-graduação dedicada a todos os profissionais de saúde que combina simulação e treino prático em cadáveres, a AHED Advanced Health Education.

"Tudo começou com a NOVA SBE e agora Carcavelos prepara-se para receber a AHED Advanced Health Education onde médicos e profissionais de Saúde vão poder atualizar os seus conhecimentos ao longo da vida. Mais tarde seguir-se-á a NOVA Medical School, criando-se, assim, um Campus da Saúde", adianta a câmara.

Segundo a nota, a obra enquadra-se no projeto de criação da Baía do Conhecimento, que concentrará a Nova School of Business and Economics (NOVA SBE), a Nova Medical School, a AHED, a Escola Superior de Alcoitão (ESSA), a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril (ESHTE) e a NOVA School of Law.a.

"A AHED já oferece perto de 50 cursos, de forte teor prático, nas mais variadas áreas, com recurso a novas técnicas e tecnologias, que contam com profissionais reconhecidos internacionalmente, portugueses e estrangeiros. Este modelo inovador de uma escola de formação ao longo da vida é único em Portugal e não existem muitos exemplos semelhantes na Europa", é sublinhado na nota.

No comunicado, é referido que a AHED resulta de uma parceria celebrada em 2019 entre a Nova Medical School | Faculdade de Ciências Médicas da Universidade NOVA de Lisboa (NMS|FCM), a CUF, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a Associação Nacional das Farmácias e a Câmara Municipal de Cascais.

O local que vai acolher este Campus de Saúde é o terreno e parte do antigo Hospital Ortopédico Dr. José de Almeida, entretanto desativado e comprado ao Estado pela Câmara Municipal de Cascais.

Em julho de 2015, a Câmara de Cascais formalizou a compra do Quartel da Parede e do Hospital Ortopédico José de Almeida, na mesma localidade, por 6,5 milhões de euros.

A compra dos dois equipamentos surgiu na sequência dos contratos de descentralização na área da Saúde, assinados entre a Câmara de Cascais e o Governo.

O Hospital Ortopédico José de Almeida ficou na posse da câmara, numa compra de 4,8 milhões de euros, indicou na altura o presidente Carlos Carreiras.

O pagamento do investimento nos dois equipamentos será feito a 20 anos, sem juros.