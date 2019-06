Algas vermelhas levam à interdição das praias de Carcavelos e Tamariz

Rogério Matos Hoje às 18:37 Facebook

Os banhos estão proibidos desde o meio-dia desta quinta-feira nos pontos extremos das praias de Carcavelos e Tamariz, no concelho de Cascais, devido à presença de algas vermelhas, provenientes das águas mais profundas.

Em regra, não apresentam riscos de saúde, mas ainda assim a Agência Portuguesa do Ambiente vai realizar análises para determinar o risco para a saúde pública associado a este fenómeno.

As centenas de banhistas que se encontravam na praia puderam ainda assim ir a banhos nas zonas centrais das concessões, onde não se verificava a presença destas algas.

Ao JN, Pereira da Terra, comandante da Polícia Marítima de Cascais, excluiu qualquer semelhança com o cenário de microalgas que se verificou no Algarve e apontou para o expectável desaparecimento destas algas na costa de Cascais entre hoje e amanhã. "É esperado que as correntes e o vento levem as algas para sul, para a zona da Costa da Caparica", afirmou.

A Câmara Municipal de Cascais garantiu ainda, em comunicado publicado no website, a boa qualidade das águas nestas praias. "As águas das praias de Cascais são objeto de análises semanais por entidades independentes e destacam-se pela sua qualidade constante".