Cristiano Ronaldo aceita demolir estrutura polémica do apartamento de Lisboa

Cristiano Ronaldo aceitou demolir a estrutura polémica que foi construída no terraço de um apartamento do futebolista português no prédio Castilho, em Lisboa.

A Câmara de Lisboa recebeu uma exposição de representantes de Cristiano Ronaldo a manifestar a intenção de repor o imóvel "de acordo com o projeto aprovado", apurou o JN, no dia em que terminava o prazo para o futebolista português apresentar a defesa para a construção ilegal de uma estrutura na cobertura do prédio de luxo do apartamento de CR7 num prédio de luxo em Lisboa.

"A Câmara Municipal de Lisboa recebeu a exposição apresentada em sede de audiência de interessados pelo representante do proprietário, através da qual manifesta a intenção de repor o imóvel de acordo com o projeto aprovado", informou o Urbanismo da CM de Lisboa. "Na mesma comunicação é requerida a prorrogação de prazo para o fazer", acrescentou fonte da autarquia.

A 21 de julho, a Câmara de Lisboa notificou Cristiano Ronaldo para "proceder à reposição da legalidade da obra". O futebolista português tinha 15 dias para "a execução e conclusão dos trabalhos de reposição" do terraço como constava do projeto original.

Em alternativa, era concedida "a possibilidade de, em sede de audiência de interessados, submeter à câmara um procedimento de legalização, desde que sejam observadas todas as normas legais e regulamentares aplicáveis de acordo com o Art. 102º-A , do RJUE, num prazo de 30 dias".

Tendo em conta a informação facultada pela autarquia ao JN, Cristiano Ronaldo vai optar pela demolição da estrutura e repor o terraço do apartamento, que custou sete milhões de euros, à forma original.

O acrescento foi denunciado pelo arquiteto responsável pelo projeto, José Mateus, do ateliê ARX, que acompanhou uma vistoria ao local realizada pela CML, a 1 de julho.

"A admiração e respeito que tinha por Cristiano Ronaldo, um atleta exímio e inspirador, um exemplo para todos que muitas vezes referi perante os meus filhos e alunos, desmoronou-se num ápice", escreveu José Mateus nas redes sociais, de a namorada de Ronaldo, Georgina Rodríguez, ter mostrado no Instagram pormenores da "penthouse", no último piso daquele empreendimento de luxo, na avenida Castilho, em Lisboa.