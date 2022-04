Ligação do metro até Alcântara obriga a demolições

Prolongamento da linha implica destruição de prédios de habitação e comércio em Lisboa.

O prolongamento da linha vermelha do Metro de Lisboa até Alcântara vai obrigar à demolição de prédios de habitação e comércio, como o edifício onde esteve durante décadas o histórico restaurante Solar de Alcântara. No Estudo de Impacto Ambiental, que entrou em consulta pública esta semana, pode ler-se que o impacto para os proprietários e arrendatários será "muito significativo" e "terá de ser minimizado através de medidas de compensação". O documento está disponível no portal "Participa" até 2 de junho para quem o quiser conhecer ou deixar contributos.

O Metro de Lisboa chegará pela primeira vez à freguesia de Alcântara em 2025/2026, estando previstos três anos de obras. Serão construídas três estações subterrâneas (Amoreiras, Campo de Ourique, Infante Santo) e uma à superfície (Alcântara). O prolongamento da estação de São Sebastião a Alcântara terá quatro quilómetros, incluindo 380 metros em viaduto por cima do acesso à Ponte 25 de Abril. A edificação desta última parte do troço obrigará à destruição de edifícios e logradouros.

"Oportunidade única"

Segundo o Estudo de Impacto Ambiental, está prevista a demolição integral dos números 8 ao 20, na Rua da Costa, onde vivem e trabalham pessoas há vários anos. Vão abaixo ainda as construções pertencentes à Casa de Goa, que estão encostadas às muralhas do Baluarte do Livramento, estrutura militar do século XVII e Património Nacional.

No documento pode ler-se que "esta demolição iria abrir, para o vale de Alcântara, toda a muralha do terreno inferior, ficando exposto um monumento que iria beneficiar o enquadramento visual do Palácio das Necessidades e da encosta".

Esta é, contudo, "apenas uma sugestão, analisada com o Metro de Lisboa, por ser uma oportunidade única para revitalizar este monumento". "Caberá à Câmara de Lisboa a decisão final, uma vez que para a sua execução será necessário realojar os moradores e definir um Plano de Pormenor urbanístico para este local", lê-se ainda.