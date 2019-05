Incêndio que assustou em Sacavém está dominado

Dina Margato Hoje às 19:30, atualizado às 20:03 Facebook

O incêndio que deflagrou este domingo em zona de mato, pelas 17.20 horas, nas imediações da Quinta do Mocho, Sacavém, foi dominado às 19.55 horas. Chamas destruíram algumas barracas de arrumos mas não provocou danos em habitações nem causou feridos.

Inicialmente foi feito um pedido para que "houvesse uma resposta musculada", mas segundo informações recolhidas junto do comandante de bombeiros que está no terreno, por volta das 19 horas, a situação estava "quase controlada" e a "breve trecho" o incêndio seria dado por extinto, explicou o porta-voz do comando metropolitano da PSP de Lisboa.

As previsões confirmaram-se e, pelas 19.55 horas, o fogo estava dominado.

As chamas foram avistadas na zona da Casa da Cultura, da Quinta do Mocho, e rapidamente se espalharam. As barracas em causa serão pequenos edificados de apoio, estando por apurar que bens estariam no seu interior. "Não se trata de habitação nem se tem conhecimento de que haja feridos".

Foram mobilizados para o local mais de 90 elementos das forças de socorro e 31 viaturas.