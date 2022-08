Senhora da Soledade vai ter coroação pontifica em 2023

Hoje às 19:08 Facebook

Twitter

Partilhar

A cerimónia da coroação pontifícia da imagem de Nossa Senhora da Soledade, venerada em Mafra, realiza-se em 17 de setembro do próximo ano, disse à Lusa fonte da Real e Venerável Irmandade do Santíssimo Sacramento de Mafra (RVISSM).

A coroação "trata-se do reconhecimento, por parte da Santa Sé, da devoção à Santíssima Virgem presente na veneranda imagem da Soledade da Basílica de Mafra, com o propósito de estender a todo o orbe católico a importância deste título mariano e o seu culto, fortalecendo assim a piedade cristã nas suas mais diversas expressões, tratando-se da Basílica de Mafra um dos templos católicos mais visitados do país", explica em comunicado a RVISSM, que tem a imagem sob sua custódia.

Os pormenores do programa e atividades paralelas, assim como as obras de arte preparadas propositadamente para a ocasião, são apresentados no próximo dia 30 de outubro, em Mafra, em cerimónia que conta com o alto patrocínio da Presidência da República.

Na ocasião será apresentado o protótipo da coroa, que será manufaturada até setembro de 2023, com os donativos em metal dos fiéis, e dos membros da Irmandade, tal como aconteceu com a coroa de Nossa Senhora de Fátima.

Inspiração

O projeto escolhido para a coroa de Nossa Senhora da Soledade, que será utilizada na coroação canónica de caráter pontifício, é de autoria de Santiago Rodrigues Lopes, que se inspirou nos modelos de coroas atribuídos a João Frederico Ludovice, arquiteto do Palácio-Convento de Mafra.

Segundo a mesma fonte, foram incluídas nas cartelas representações das invocações simbólicas de Nossa Senhora, que surgem representadas no exterior do zimbório da basílica de Mafra, e a cartela central reproduz o anagrama de Jesus e Maria, que se encontra na janela principal da nave da basílica.

PUB

As estrelas e as grinaldas da coroa seguem os modelos reproduzidos nos relicários existentes nos altares. A coroa é rematada com um orbe em lápis-lazúli, oferta de um cristão arménio ortodoxo de Alepo, e uma cruz que reproduz o modelo da coroa real portuguesa.

A cerimónia religiosa de apresentação no dia 30 de outubro de 2022 será presidida pelo núncio apostólico, o arcebispo Ivo Scapolo.

Esta é a terceira imagem em Portugal coroada canonicamente "em nome e com a autoridade do Sumo Pontífice", tendo sido as duas anteriores as de Nossa Senhora do Sameiro, em Braga, em 12 de junho de 1904, pelo núncio apostólico, monsenhor José Macchi, delegado especial do Papa Pio X, e a de Nossa Senhora de Fátima, em 13 de maio de 1946, pelo cardeal Masella, legado pontifício.

"O ato de coroar Nossa Senhora é reconhecer que Ela é rainha da Igreja, de Portugal e das nossas vidas. É recriar na nossa comunidade a Coroação Celeste de Maria como um memorial da sua realeza e dispormo-nos a ser, com Ela e como Ela, humildes servos do Senhor", acrescenta a mesma fonte.

Para a RVISS, é "um motivo de grande alegria" que o Papa Francisco tenha "concedido tal privilégio a Nossa Senhora da Soledade de Mafra", referindo que "constitui um renovado incentivo (...) no incremento do culto da Santíssima Virgem, a quem a Basílica de Mafra foi dedicada em 1730".

Segundo a Irmandade, "trata-se de um acontecimento histórico", referindo que esta é a terceira vez que Portugal recebe este tipo de graça pontíficia, tendo sido a última, a de Nossa Senhora de Fátima em 1946.