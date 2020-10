Aluno de escola de Sintra suspenso por partilhar lanche e violar regras sanitárias

Sofia Cristino Hoje às 12:39 Facebook

Um aluno do Agrupamento de Escolas Escultor Francisco dos Santos, em Rio de Mouro, Sintra, foi suspenso, terça-feira, por partilhar o lanche com os colegas. A medida disciplinar sancionatória, divulgada nas redes sociais, é assinada pela diretora deste agrupamento, Cristina Frazão que, ao JN, confirma a suspensão do estudante, mas não esclarece o motivo.

"Informei a tutela da situação, após ter entrado em contacto com o encarregado de educação do aluno em causa, pelo que neste momento não tenho quaisquer declarações a prestar. O Ministério da Educação irá produzir um esclarecimento", enviou numa resposta escrita. Contactada posteriormente por telefone, recusou-se a dar mais esclarecimentos, remetendo uma resposta oficial para o Ministério da Educação.

No documento da medida disciplinar sancionatória lê-se que a atitude do aluno é "muito grave" pelo facto de este estar "a partilhar lanche com os seus colegas, numa altura em que todos estão informados de que isso coloca em perigo o bem-estar de todos".

"Uma vez que se procura incutir atitudes de respeito para com os outros e responsabilidade pelas atitudes tomadas, numa época em que temos de cumprir todas as regras, decreto a aplicação da medida disciplinar sancionatória de suspensão da frequência das atividades letivas por um dia", refere ainda a sanção.