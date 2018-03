Derrocada em praia de Sintra faz um morto e um ferido grave

Paulo Lourenço Hoje às 10:50, atualizado às 12:14 Facebook

Uma derrocada na praia da Ursa, em Almoçageme, Sintra, atingiu um casal de nacionalidade estrangeira que estava acampado no local. O homem morreu e a mulher está ferida com gravidade.

Um homem de nacionalidade brasileira e uma mulher alemã foram atingidos por pedras que se soltaram da arriba com 150 metros da praia da Ursa, esta quinta-feira de manhã, quando estes se encontravam dentro da tenda. Segundo o JN conseguiu apurar, as vítimas pertencem a um grupo de cinco turistas que estava na praia a acampar.

O homem morreu e a mulher, uma cidadã alemã com 18 anos, ficou ferida com politraumatismos, tendo sido resgatada de helicóptero do local, uma zona de muito difícil acesso, para Figo Maduro, em Lisboa, de onde seguiu para o Hospital de São José.

Foi um membro do grupo que se deslocou a pé até ao Posto de Turismo do Cabo da Roca, a cerca de um quilómetro, para dar o alerta da derrocada, pelas 09.40 horas. Os outros membros do grupo estarão bem e vão receber apoio psicológico e logístico nos Bombeiros Voluntário de Almoçageme.

A praia da Ursa tem areal de pequena dimensão mas é usada frequentemente como local de acampamento durante todo o ano.

Para o local foi mobilizada uma equipa de resgate em grande ângulo dos Bombeiros Voluntários de Almoçageme e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), para prestar assistência às vítimas.