Dois mortos em incêndio num edifício devoluto em Queluz

Duas pessoas morreram, esta quinta-feira à noite, num incêndio que atingiu um edifício devoluto e em requalificação em Queluz, no concelho de Sintra.

Os Bombeiros de Queluz receberam o alerta para o incêndio na Rua Conde Almeida Araújo às 22.23 horas e as chamas foram dadas como extintas às 22.56 horas. Ao local, foram chamados 20 operacionais e sete viaturas de socorro.

O prédio, numa zona central da cidade de Queluz, esteve ao abandono largos anos e estava agora a ser remodelado. Os cadáveres foram descobertos no rés do chão do edifício pelos bombeiros durante as operações de rescaldo.

A Polícia Judiciária já se encontra no local a recolher indícios.