Reaberta uma via do IC-19 seis horas após despiste de camião

Uma das vias do IC-19, no sentido Sintra-Lisboa, foi reaberta ao trânsito cerca das 11 horas, seis horas após o despiste de um camião em Rio de Mouro, mantendo-se as outras vias cortadas.

O alerta para o despiste do pesado de transporte de resíduos urbanos no Itinerário Complementar 19 (IC-19), junto a Rio de Mouro, no sentido Lisboa-Sintra, foi dado às 04.57 horas.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa disse à Lusa que o acidente causou um ferido grave e um ligeiro, que seguiam ambos no veículo.

O ferido grave foi transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e o ferido ligeiro deu entrada no Hospital Amadora Sintra.

O pesado foi removido cerca das 9 horas. O pórtico com placas de informação existente no local foi atingido pelo veículo em despiste e, após avaliação de segurança, foi decidido proceder à sua remoção.

O IC-19 esteve cortado nos dois sentidos até cerca das 11 horas, quando reabriu a via da direita do sentido Sintra-Lisboa, mantendo-se as restantes cortadas por tempo indeterminado devido aos trabalhos de intervenção no pórtico que ficou danificado com o embate do pesado.

"Trata-se de um pórtico de grandes dimensões e pesado. Por isso, os trabalhos deverão ser demorados", disse a fonte da IP.

O trânsito está a ser desviado pela Rinchoa (sentido Lisboa-Sintra) e, no sentido contrário, através dos acessos do Retail Park.

As causas dos despiste são desconhecidas.

Cerca das 11 horas, estavam no local 10 operacionais, com o apoio de cinco veículos.