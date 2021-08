Criança de 10 anos morreu na albufeira da barragem de Montargil

Teixeira Correia Hoje às 18:33, atualizado às 18:58 Facebook

Uma criança de 10 anos foi encontrada morta ao final da tarde deste domingo, nas águas da albufeira da barragem de Montargil, no concelho de Ponte de Sor.

O rapaz desapareceu no local de Foros do Mocho, um dos braços da albufeira, localizado entre Mora e Montargil, próximo da Estrada Nacional (EN) 2, tendo o alerta sido dado às autoridades pelos pais cerca das 16.20 horas. O corpo foi localizado pelos mergulhadores dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Sor (BVPS), duas horas depois do desaparecimento, às 18.30 horas.

A família, de origem brasileira, residente em Alhandra, concelho de Vila Franca de Xira, tinha-se deslocado para Foros do Mocho para passar o dia de domingo. Simão Velez, comandante dos BVPS, disse ao JN que "a mãe ter-se-á ausentado uns instantes para ir à casa de banho e quando voltou já não viu o filho, alertando as autoridades", rematou.

Para dar apoio à família, foi acionada uma equipa de psicólogos do Instituto Nacional de Emergência e Reanimação Médica (INEM). As operações de busca envolveram 25 operacionais dos bombeiros, incluindo uma equipa de mergulhadores, Proteção Civil Municipal e GNR, apoiados por 11 viaturas e uma embarcação