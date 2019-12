Autarca reclama melhor gestão da Barragem do Torrão para evitar cheia em Amarante

António Orlando Hoje às 17:51 Facebook

Os interesses económicos de quem gere as barragens podem estar a prejudicar as populações das zonas ribeirinhas. Quem o admite é José Luís Gaspar, presidente da Câmara de Amarante, cidade que na última noite voltou a sentir os efeitos da subida do rio Tâmega. Nas próximas horas é expectável que o rio volte a galgar as margens. "Nas alturas críticas quem toma a decisão, não sou eu, se fosse eu estaria a debitar ao máximo a barragem do Torrão, sem, no entanto, prejudicar o Porto", disse ao JN, José Luís Gaspar.

O autarca confrontado com críticas de alguns comerciantes que defendem a construção da Barragem de Fridão, contra a qual é assumidamente um opositor, diz que a questão "não é fazer ou não fazer a barragem de Fridão que aqui vai minorar os estragos. A questão é quem toma as decisões, por exemplo, de abrir as comportas do [barragem] Torrão aproveitando o facto de a preia-mar ocorrer cerca das 22h. Até às 18 horas o mar tinha capacidade de absorver os excessos de caudal", do Tâmega, afluente do Douro.

O autarca lembra que "quem gere a barragem é de uma entidade privada [EDP] que tem expetativas de geração de receitas e neste período as câmaras não estão preocupadas com isso", disse.

Os comerciantes da zona ribeirinha de Amarante, passaram a manhã nas limpezas das lojas que foram inundadas na última noite e na reposição dos stokes. Mas não escondem apreensão pelas previsões da meteorologia que apontam queda de chuva contínua. "Provavelmente vamos ter que retirar tudo outra vez, disse João Arteiro, proprietário da pastelaria Lai-Lai. O responsável lamenta que as seguradoras não façam seguros deste tipo de ocorrências.