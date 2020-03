Câmara de Amarante pede ajuda a agricultores para combater a pandemia

Antonio Orlando Hoje às 21:51 Facebook

A Câmara de Amarante vai avançar com ações de desinfeção de cada uma das freguesias com ajuda de pulverizadores, tanques e tratores cisternas que possam ser cedidos pelos dos agricultores e industriais por causa da pandemia da Covid-19.

Para tal os presidentes de junta de freguesia estão a fazer o levantamento da disponibilidade de equipamento. A câmara assegurará, de acordo com as necessidades, a formação, produto de desinfeção, equipamento e recursos humanos para o efeito. O plano prevê a desinfeção e higienização de espaços e equipamentos públicos, equipamentos de recolha de resíduos urbanos, através de pulverização e lavagem.

O plano de contenção do surto da covid-19, visando a proteção da saúde das pessoas, prevê ainda para o Parque do Ribeirinho, na cidade, a instalação a instalação de uma Área Dedicada a Avaliação e Tratamento de Doentes" (ADC), com todos os requisitos logísticos, acessibilidade e de segurança de funcionamento.

A unidade será instalada em tendas da delegação de Amarante da Cruz Vermelha. O Pavilhão Gimnodesportivo fica sob reserva para o caso de se revelar necessário da existência de um espaço fechado.

Num outro plano, foi feito o levantamento de espaços disponíveis para acomodar eventuais centros de isolamento de doentes ou suspeitos.

Fonte do município, garante que a autarquia está a colaborar desde a higienização e manutenção da extensão de saúde de Várzea do Marão, transporte, por motoristas da autarquia, de profissionais de saúde no terreno, nomeadamente em apoio domiciliário; levantamento, junto da hotelaria e da restauração local, das condições existentes para eventual acomodação de pessoal clínico e de apoio em situação de crise, bem como de capacidade de fornecimento de refeições.

Na rede local do abastecimento de bens essenciais, "estamos a desenvolver ações de modo a assegurar as condições de acesso prioritário, com apresentação de credencial - evitando, assim, o contacto com maior número de pessoas e rentabilizando o tempo dos profissionais", explica a fonte.

A autarquia alem de garantir "o fornecimento dos necessários equipamentos de proteção individual", tem em fase de implementação "um processo de formação destinado aos motoristas e aos assistentes operacionais, com vista à sua adequada proteção, articulada entre uma enfermeira do Centro de Saúde e os técnicos do município habilitados na área da Higiene, Segurança e Saúde do Município", acrescenta.