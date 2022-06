Centro tecnológico em Amarante promete 300 empregos

A multinacional de consultoria e tecnologia Indra abriu nesta quinta-feira, em Amarante, um novo centro tecnológico Minsait. Empresa promete dar trabalho qualificado a 100 trabalhadores, número que, em termos globais (incluindo teletrabalho), poderá chegar aos 300.

Esta foi a quarta empresa tecnológica a assentar arraiais na cidade nos últimos dois meses. Antes já tinham chegado o grupo Arentia SA, a canadiana Jolera e a espanhola SOFOSOL SL.

Isabel Ferreira, secretária de Estado do Desenvolvimento Regional apadrinhou o corte de fitas ao lado do autarca local, José Luís Gaspar, que irradiava "satisfação pela nova conquista para o território".

O novo Business Delivery Center irá criar, numa fase inicial, cerca de 100 postos de trabalho qualificados e dedicará aproximadamente 80% da sua capacidade a projetos de desenvolvimento de software, dentro dos clusters tecnológicos globais da companhia. Além disso, está previsto que a curto prazo o novo polo se dedique a projetos de BPO (Business Process Outsourcing) e cibersegurança, funcionando como um polo complementar à atividade de segurança híbrida, da empresa, localizada na Espanha. A estrutura conta com o apoio da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) e de várias instituições do ensino

Vicente Huertas, CEO da Minsait em Portuga,l afirmou que este novo Business Delivery Center pretende "reforçar a nossa presença no interior e no norte de Portugal, assim como apoiar o nosso modelo de delivery global dentro do grupo, reforçando capacidades dentro do modelo de clusters tecnológicos que trabalham para o cliente português ou internacional".

A secretária de Estado disse não ter dúvidas da centralidade ibérica que o novo espaço tem a partir de Amarante.

Emergiu de uma piscina

O espaço com capacidade para uma centena de postos de trabalho fixo emergiu, literalmente, de uma velha piscina privada que existia no n.º21 da rua Escritor Manuel Sequeira Amaral, nas proximidades da delegação da Segurança Social de Amarante. O fosso da piscina foi mantido no perfil das novas instalações.

No centro tecnológico Minsait dedicado à prestação de serviços de consultoria tecnológica e ao desenvolvimento de aplicações digitais end-to-end (de ponta a ponta), funcionários e clientes são recebidos com slogans cravados na parede da antiga piscina, onde se pode ler "há um lugar onde acreditar é transformar" ou "marcar o caminho para a frente".

A escolha do município de Amarante para a instalação do novo centro tecnológico terá contribuído o "trabalho de apoio" da InvestAmarante - a estrutura municipal para a captação de investimento e apoio ao tecido empresarial local -, mas também o facto de a cidade pertencer ao distrito do Porto, encontrando-se "próxima de universidades e centros de investigação". Para o autarca Amarante, José Luís Gaspar, a instalação no município do Business Delivery Center da Minsait é "uma enorme oportunidade para atrair e fixar muitos dos jovens de Amarante e da região".

A concretização deste investimento teve a colaboração da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), do Instituto Empresarial do Tâmega (IET), do Instituto Politécnico do Porto (IPP) e da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD).