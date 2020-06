Dezenas de gatos afogados em tanque

António Orlando Hoje às 19:23 Facebook

Dezenas de gatos foram encontrados sem vida no interior de uma represa de água numa quinta agrícola em Gondar, no concelho de Amarante. A situação foi detetada no final da passada semana, mas só agora foi tornada pública pela Associação Ajuda Animais em Amarante.

Os cadáveres dos animais estavam em sacos que terão sido atirados para o fundo dos reservatórios que acumulam água das minas e das chuvas para a rega da vinha.

"Esses reservatórios quase nunca são totalmente escoados porque tem sempre água corredia a cair. Quando se fez a manutenção de um desses reservatórios encontraram dezenas de sacos com gatos afogados. Quem fez esta crueldade, fê-lo por diversas vezes". Ana Silva, presidente da Associação Ajuda Animais em Amarante, explica que "este foi o testemunho de uma das nossas voluntárias no nosso grupo privado, acompanhado pelas imagens que mostramos e que só comprovam a crueldade do sucedido".

A responsável iliba os donos da quinta, "foram eles, em ação de limpeza das represas, que deram conta do sucedido", explica, solicitando o anonimato dos proprietários agrícolas.

Os cadáveres foram recolhidos por uma equipa do canil municipal de Amarante e foi feita uma queixa contra desconhecidos na GNR.

"Pedimos a quem tenha alguma informação acerca desta situação que nos informe. Às vezes perdemos horas para salvar um gato e agora somos confrontados com isto. Estamos tão desolados e tristes chocados pela violência destes atos", conclui, desolada, Ana Silva.