Ex-Tabopan acolhe empresa de referência nas tecnologias da informação

As instalações do Instituto Empresarial do Tâmega, antiga Tabopan, em Amarante, vão acolher a instalação de uma nova unidade da Minsait, empresa do grupo INDRA, uma multinacional espanhola de referência a nível mundial no setor das tecnologias da informação.

Nesta primeira fase, serão contratados cerca de 30 colaboradores, prevendo-se atingir "pelo menos uma centena" até 2022, salientou Vicente Huertas, Administrador da INDRA Portugal, na apresentação do projeto Business Delivery Center.

O protocolo, celebrado entre o Município de Amarante e o grupo INDRA, teve a colaboração da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, e de várias instituições do Ensino Superior, designadamente do Politécnico do Porto (IPP) e da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD).

Com a instalação deste projeto em Amarante, a INDRA reforça a sua capacidade de especialização no desenvolvimento e implementação de soluções e serviços no domínio das novas tecnologias.

Para o presidente da autarquia, este projeto é "uma enorme oportunidade para atrair e fixar muitos dos jovens de Amarante e da região, que todos os anos perseguem, no ensino superior, o sonho de trabalhar no setor tecnológico mas depois, no arranque da sua vida profissional, não têm a possibilidade de se fixar no seu território".

A INDRA é líder mundial em segmentos específicos dos mercados de Transporte e Defesa, e uma empresa de referência em Consultoria de Transformação Digital e Tecnologias da Informação através da Minsait.

Com a instalação deste projeto em Amarante, a INDRA vê assim reforçada a sua capacidade de especialização no desenvolvimento e implementação das suas soluções e serviços.