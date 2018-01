Rota do Românico bate recorde de turistas

Roberto Bessa Moreira Ontem às 20:55 Facebook

Twitter

A Rota do Românico anunciou, nesta quarta-feira, que alcançou, no ano passado, o recorde de visitas de grupos organizados desde a sua apresentação pública, em 2008.

Fonte da entidade que gere 58 monumentos existentes na região do Tâmega e Sousa, refere que, nos 204 grupos registados, o que implica um aumento de 20% face ao ano anterior, participaram cerca de nove mil visitantes. A maioria, 80%, foram turistas nacionais, mas também houve muitos visitantes provenientes de França, Brasil, Alemanha, Japão e Espanha. Aliás, o número de turistas oriundos do país vizinho registou um crescimento de 30%.

"Os valores apontados correspondem apenas aos visitantes registados pelos serviços da Rota do Românico, não contemplando as visitas escolares e todos aqueles que, de forma autónoma, visitaram os 58 monumentos deste projeto turístico-cultural, localizado no Norte de Portugal", lê-se em comunicado.

Os responsáveis da Rota do Românico perspetivam para 2018, face às marcações de visitas já rececionadas, notícias "bastante animadoras" no que diz respeito ao contínuo crescimento de turistas. E alegam que a expectativa para o próximo ano saiu reforçada da recente participação da Rota do Românico na FITUR Feira Internacional de Turismo, que decorreu em Madrid (Espanha), entre 17 e 21 de janeiro. "Foram múltiplos os contactos estabelecidos com operadores turísticos na FITUR, um dos grandes certames mundiais do setor e que, em 2018, recebeu um fluxo de 251 mil participantes, o maior da sua história", justificam.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

No âmbito da aposta estratégica na promoção e na inserção deste projeto turístico nos circuitos comerciais, nacionais e internacionais, a Rota do Românico vai marcar presença também na BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa, na ITB Berlin (Alemanha) e na Turexpo Galicia (Espanha).

A Rota do Românico está alicerçada em 58 monumentos, entre os quais se encontram mosteiros, igrejas, capelas, ermidas, pontes, torres e memoriais construídos ao longo dos séculos XI, XII e XIII, em concelhos como Lousada, Paços de Ferreira, Paredes e Penafiel, mas também em Baião, Cinfães e Resende.