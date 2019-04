Amarante ganha Escola Profissional de Música

António Orlando Hoje às 15:35 Facebook

A partir do próximo ano letivo, o Centro Cultural de Amarante Maria Amélia Laranjeira (CCA), naquele concelho do Porto, vai ter a funcionar uma Escola Profissional de Música.

Considerada pela Unesco como cidade criativa de música, Amarante ganha assim uma nova oferta educativa no âmbito da arte musical, que se junta aos conservatórios de música e de dança, ambos com o nome de Maria Amélia Laranjeira.

A Escola Profissional de Música arranca com dois curso, que funcionam de segunda a sexta-feira, em regime diurno: instrumentista de sopro e de percussão e instrumentista de cordas e de tecla. As inscrições para o próximo ano letivo já estão abertas. Para ingressar na escola, não é necessário ter conhecimento de música.

Terminado o curso, os alunos obterão um diploma de dupla certificação (12º Ano e Nível IV), que lhes permitirá a entrada no mercado de trabalho. Além disso, os estudantes vão poder também ingressar no ensino superior, desde que as provas de acesso ao curso sejam Matemática, Português, Inglês e/o História da Cultura e das Artes.

"O CCA é uma instituição de Utilidade Pública que consegue assim expandir os seus Serviços o que nos deixa muito felizes por sabermos que continuamos a apostar na educação dos nossos alunos", mencionou o presidente do CCA, Francisco Laranjeira.

Relacionado ainda com a vertente musical, o CCA é responsável pela organização do Festival Internacional de Guitarra de Amarante, que este ano decorrerá entre os dias 22 de junho e 6 de julho de 2019. A nível social, existe ainda uma orquestra com o objetivo de integração de jovens e crianças em risco.

O CCA tem, também, em fase de elaboração um projeto para a criação de biblioteca e de auditório no centro histórico, para apoio aos alunos.