Centenas de alunos sem aulas em Amarante por causa das Europeias

Centenas de alunos das freguesias de Vila Meã, Mancelos e Freixo de Cima no concelho de Amarante, estão sem aulas por causa das Eleições Europeias.

As salas dos estabelecimentos de ensino são ocupadas pelas urnas de voto, o que levou a direção do Agrupamento a ordenar a suspensão das aulas entre o meio-dia de sexta-feira e as 12 horas de segunda-feira. Os pais alegam que não têm onde deixar os filhos para que possam ir trabalhar.

"A situação não é nova", segundo o presidente de Junta de Vila Meã, Lino Macedo, embora reconheça o transtorno dos pais.

"Podíamos montar as urnas de voto no sábado, mas a decisão de fechar a escola não é nossa. Uma vez que a escola está fechada as urnas são colocadas na sexta-feira. Na segunda-feira há necessidade de limpar as salas para que as crianças possam retomar as aulas", justifica o autarca de Vila Meã.

O Agrupamento Amadeo de Souza Cardoso confirma o encerramento das escolas onde são colocadas urnas de voto. "A Câmara pede-nos instalações e o Agrupamento com os presidentes de Junta trata de resolver o problema". O diretor do Agrupamento, Artur Correia, fala na necessidade de arrumação das salas, nomeadamente, "os cadernos dos alunos e fazer a limpeza das salas". Sempre foi assim e não houve problema. Em função das queixas, de futuro terá que se rever a questão", admite o responsável do Agrupamento.