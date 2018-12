Despiste provoca quatro feridos em Amarante

António Orlando Hoje às 13:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Um despiste de um veículo ligeiro seguido de capotamento, este domingo, em Lufrei, Amarante, provocou quatro feridos. Duas crianças e duas mulheres, todas ocupantes da viatura que circulava num caminho municipal.

As vítimas socorridas pelos Bombeiros de Amarante foram posteriormente transportadas para a urgência do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel.

O alerta de acidente para o quartel dos bombeiros de Amarante ocorreu cerca das 10.30 horas, cujo comando enviou para o local 11 bombeiros em quatro viaturas.

Aparentemente a viatura terá perdido aderência no piso escorregadio e colidiu com um pequeno muro, na berma, capotando de seguida.