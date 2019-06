Feira à Moda Antiga leva Amarante aos anos 30

António Orlando Hoje às 17:04 Facebook

A zona do Arquinho no próximo fim de semana vai ter lojas decoradas e comerciantes "vestidos" com trajes alusivos aos anos 30. De permeio estão previstas, arruadas, jogos tradicionais, comes e bebes "à antiga", cantigas populares, pasteleiras e charretes de tração animal. Trata-se da Feira à Moda Antiga, que promete fazer recuar Amarante aos anos 30 do século passado.

O típico cenário das feiras francas será montado na baixa da cidade, no Largo do Paço, nas ruas 31 de Janeiro, António Carneiro, Olivença e Avenida Alexandre Herculano e no antigo Largo do Arquinho.

"O objetivo é recriar o ambiente amarantino na década de 30, acompanhado por um programa cultural e várias animações", explica fonte da associação o Arquinho Comércio Vivo.

O programa da Feira integra ainda um Baile de S. Pedro, no sábado, dia 30, onde vão atuar vários grupos musicais de ranchos folclóricos da região.

Estão também confirmadas as presenças de vários grupos de teatro, de bombos, várias Tunas, Bandas de Música. Neste particular o destaque vai para os Andarilhos com a sua música Folk Duriense e a Viola Amarantina. Do programa faz igualmente parte uma mostra de gado, onde é retratada a forma como os animais estavam também presentes na outrora Vila de Amarante.

Ao longo dos três dias da iniciativa serão comercializados produtos típicos de artesanato local nomeadamente os tamancos. A gastronomia amarantina é também posta à prova, com fumeiro, doçaria conventual e o vinho verde.

A Feira à Moda Antiga tem o apoio do Município, União das Freguesias de Amarante, da Associação Empresarial e a colaboração da Velha Lamparina - União de Artes e Ofícios e Recreações Históricas.