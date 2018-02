Mulher gravemente ferida em colisão em Amarante

António Orlando Hoje às 18:34 Facebook

Quatro feridos, um dos quais grave, foi o resultado de uma colisão, esta tarde de sábado, em Amarante. A vítima grave, mulher de 29 anos, ficou encarcerada no Opel Corsa que conduzia na sequência do embate com um Mercedes.

O acidente ocorreu, cerca das 14 horas, na rua Sardão, em Telões, Amarante.

Assistida no local pelos bombeiros de Amarante, a mulher foi levada pela Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) para a urgência do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel.

As outras vítimas (um homem e duas mulheres), consideradas como feridos ligeiros, apresentavam queixas cervicais e também foram levadas para a urgência hospitalar pelos bombeiros.

As operações de socorro estiveram a cargo dos bombeiros de Amarante que mobilizaram para o local seis veículos e 15 operacionais, a SIV de Amarante com dois elementos e uma patrulha da GNR.