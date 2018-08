Rali Amarante - Baião estreia-se no campeonato nacional

António Orlando Hoje às 16:35 Facebook

O Rali Amarante - Baião começa esta sexta-feira a percorrer, ao segundo, os 396,21 quilómetros do percurso dos quais 115,80 são repartidos por 11 provas especiais de classificação (PEC) disputadas em pisos de asfalto.

"Vamos ter classificativas com traçados bastante seletivos, bons pisos, com algumas zonas rápidas e, sobretudo, com as paisagens fantásticas do Marão, do Douro e do vale do Tâmega, como palco. Trabalhamos com o objetivo de fazer um rali de referência e espero e desejo que quem vá para estrada sinta esse trabalho", explica António Jorge, presidente do Clube Automóvel de Amarante (CAA), entidade que organiza o rali.

A prova com um historial de cerca de 30 anos é pela primeira vez inserida no campeonato nacional de ralis em piso de asfalto.

"As edições anteriores do Rali Amarante - Baião eram disputadas em pisos de terra e temos ótimas classificativas em terra e muitos quilómetros de prova que ajudam a que o Rali de Portugal seja o que é hoje. A FPAK lançou-nos o desafio de organizarmos um rali em setembro, em piso de asfalto e acho que não podíamos descartar a hipótese" - explica António Jorge.

O rali sai para a estrada às 16.55 horas da próxima sexta para a disputa das duas primeiras passagens pelas classificativas Marão 1 e Marão 2, seguindo-se a Super-Especial de Amarante para terminar o primeiro dia de prova.

No sábado, o primeiro concorrente regressa à estrada para disputar a primeira classificativa do dia às 10.55 horas. A manhã vai ser preenchida com a dupla passagem por Baião Vida Natural e por Teixeira e Teixeiró. A tarde vai ser preenchida com as passagens duplas por Carvalho de Rei e por Rota do Vinho Verde.

O Rali Amarante Baião pontua para os Campeonatos de Portugal de Ralis (CPR), de Portugal de Ralis Duas Rodas Motrizes (CPR 2WD), Clássicos de Ralis (CPCR), GT de Ralis (CPGTR), Iniciados de Ralis (CPIR), Campeonato Norte de Ralis (CNR), Copa 106, Challenge 1000 e Taça FPAK de Ralis (TFR).