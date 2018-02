Neve condiciona circulação no Túnel do Marão

Sandra Borges Hoje às 18:06 Facebook

Twitter

O Túnel do Marão esteve encerrado, esta terça-feira, no sentido Amarante - Vila Real devido ao despiste de uma viatura à saída da galeria, numa zona onde se está a acumular bastante neve na via.

Pelas 18.20 horas, a circulação estava a fazer-se de forma condicionada devido à elevada acumulação de neve na via do lado de Vila Real que tem obrigado a interromper o trânsito temporariamente para limpeza da estrada.

Segundo fonte da Guarda Nacional Republicana, o acidente "aconteceu à saída da galeria" e a infraestrutura foi "encerrada por precaução". Desconhece-se a gravidade dos ferimentos e o número de ocupantes da viatura.

A Autoestrada 4 (A4), onde está inserido o Túnel do Marão, estava a ser utilizada como alternativa ao Itinerário Principal 4, que foi cortado a meio da tarde, devido à queda intensa de neve. Neste momento, há constrangimentos na circulação rodoviária em vários pontos da A4 e da A24.